Путин слетает в Турцию поговорить о Сирии с Рухани и Эрдоганом

16 сентября Владимир Путин посетит Турецкую Республику с рабочим визитом для участия в Пятой трехсторонней встрече глав государств – гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию, сообщает в пятницу, 13-го, сайт Кремля.

"В ходе переговоров с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Ирана Хасаном Рухани будут рассмотрены дальнейшие совместные усилия по достижению долгосрочного урегулирования в Сирийской Арабской Республике. Предполагается обсудить, в частности, меры по окончательной ликвидации террористической угрозы в Идлибе и на северо-востоке Сирии, вопросы продвижения политического процесса, прежде всего в контексте формирования и запуска Конституционного комитета, а также гуманитарную проблематику, включая содействие возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц", – говорится в сообщении.

Кроме того, запланированы двусторонние встречи главы Российского государства с лидерами Турции и Ирана.