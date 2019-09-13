Акции «Ленэнерго» резко подорожали. В последний раз они столько стоили в 2012 году

Стоимость обыкновенных акций ПАО «Ленэнерго» в пятницу, 13 сентября, подскочили не больше чем на 13%. Котировки бьют семилетние рекорды.

После почти года колебаний в диапазоне 5,3 – 6 рублей за акцию цены пошли вверх еще 9 сентября. За три первых дня недели они подорожали с 5,68 до 5,79. В четверг они прибавили еще больше, пробив уровень 6,1 рубля за акцию. Однако в пятницу случилось настоящее ралли.

Открывшись на уроне 6,17, к полудню уже был преодолен рубеж 6,93. После кратковременной коррекции до 6,71 рост продолжился, и в 16:40 впервые с 2012 года котировки «Ленэнерго» пробили уровень 7 рублей за обыкновенную акцию.

При этом объем торгов нельзя назвать огромным. Всего за день было совершено лишь немногим более 1800 сделок на общую сумму 52 млн рублей. Однако это крупнейший объем торгов бумагами за последние три года. Больше, чем сегодня, инвесторы вложили в «Ленэнерго» 8 августа 2016 года. Тогда всего за две недели котировки бумаг подскочили на 70%. Такой рост объяснялся изменением системы тарифообразования, что позволило компании нарастить выручку за первое полугодие 2016 года почти на 40%.

Сейчас в «Ленэнерго» объясняют стремительный рост акций на этой неделе общим повышением интереса инвесторов к электроэнергетическому сектору. К примеру, в четверг акции «Московской объединенной электросетевой компании» выросли на бирже больше чем на 12%.