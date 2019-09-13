Периодическое протапливание в Петербурге начнется с понедельника

Смольный принял решение начать периодическое протапливание с 16 сентября. Причина – неблагоприятный прогноз о ночном похолодании.

Как 13 сентября сообщает городской комитет по энергетике, во время периодического протапливания ресурсоснабжающие организации постепенно включают источники тепла для обеспечения отопительной циркуляции и возможности подключить потребителей к централизованной системе. По решению управляющей компании может быть начато протапливание многоквартирных жилых домов. Но в первоочередном порядке предписано начать подачу тепла дошкольным и средним образовательным учреждениям, учреждениям здравоохранения и социальной защиты.

В прошлом году периодическое протапливание началось 24 сентября. В Смольном впоследствии сообщали, что чем длиннее этап периодического протапливания, тем меньше жалоб поступает в первые дни после объявления регулярного отопления. В прошлом году этот интервал составил 5 дней, и в первые же 10 суток после перехода на полноценный режим пришло более 33 тысяч обращений. За год до этого периодическое протапливание длилось 15 дней – претензий оказалось менее 20 тысяч.