Российская трехсторонняя комиссия одобрила МРОТ на 2020 год

На заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений был одобрен законопроект, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне 12 130 рублей на 2020 год, сообщили в пресс-службе Минтруда 13 сентября.

«На заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений одобрен подготовленный Минтрудом России проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2020 года ?в сумме 12 130 рублей в месяц, что составляет 100 % величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал 2019 года», — отмечается в сообщении.

В министерстве отметили, что повышение МРОТ затронет 3,2 млн человек, половина из которых работает в государственных и муниципальных учреждениях. Расходы бюджета при повышении МРОТ составят 20,9 млрд рублей: 5,8 млрд рублей из федерального бюджета и 15,1 млрд – из региональных. По данным Минтруда, расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 млрд рублей.

Минимальный размер оплаты труда в 2019 году составил в размере 11 280 рублей.

Ранее в пресс-службе Минтруда напомнили, что законодательство предусматривает введение механизма ежегодного установления минимального размера оплаты труда в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал предыдущего года.