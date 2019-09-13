КАМАЗ при съезде с КАД протаранил грузовик и отбойник и воткнулся в стену ангара

Самосвал улетел с дороги в Красносельском районе Петербурга. Пострадали два водителя, а на место прилетал вертолет.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 13 сентября в 13:30 у дома 127 по Волхонскому шоссе 42-летний мужчина на самосвале КАМАЗ при съезде с КАД столкнулся с грузовиком FUSO. После этого КАМАЗ пробил отбойник, вылетел за пределы дороги и врезался в стену ангара магазина «Стройудача».

В результате аварии, по данным ГИБДД, пострадали водители обоих грузовиков: мужчину, управлявшего КАМАЗом, увезли в тяжелом состоянии, второй получил травмы средней тяжести. Как видно на записи с места ДТП, туда прилетал санитарный вертолет.

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По словам очевидца Александра, водитель КАМАЗа не справился с управлением на повороте. «Я с ним разговаривал, просто не смог затормозить, поворот крутой», – пишет он в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».