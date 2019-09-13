Мост на Боровой обгоняет коллегу с Софийской. Но его специализация – фуры

Железнодорожный мост на Боровой улице всё больше претендует на звание моста глупости, чем сам мост на Софийской. Однако если второй «заточен» под «Газели», то первый ловит в основном фуры.

О третьем ДТП с начала сентября сообщает твиттер моста глупости.

Первое было 2 сентября, в день рождения моста на Софийской, – очень похожее на сегодняшнее. 4 сентября там же остановилась «коровка».

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"Коровка" не доехала из-за моста на Боровой улице. Фото "Мегаполис". pic.twitter.com/IH2IahTcAB — Мост глупости (@FoolsBridge) 4 сентября 2019 г.

В августе на Боровой застряли три грузовика, причём два – одновременно.

Напомним, в Петербурге много конструкций, где регулярно застревают автомобили: это и мосты, и ограничители высоты. Самой известной стала переправа на Софийской улице, прозванная мостом глупости, впрочем, после реализации ряда мер по повышению безопасности аварий под ней стало меньше.