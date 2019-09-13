Смольный не нашел хозяина Александровским воротам Охтинских пороховых заводов. Зато пристроил особняк Колобовых

ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» провело первые торги по программе «Аренда памятника за 1 рубль». Разыгрывали два объекта культурного наследия в Петроградском и Красногвардейском районах – «Особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства Ф. Я. и Н. Я. Колобовых» на Большой Зелениной улице и «Александровские ворота Охтинских пороховых заводов» на Химиков.

Как сообщает КИО 13 сентября, победителем аукциона по особняку Колобовых стало ООО «ПЁТРЪ». При стартовой цене в 290 тысяч компания предложила ежемесячную ставку в 2,5 млн. Теперь общество должно в течение 7 лет, по согласованию с КГИОП, восстановить здание и приспособить его под гостиницу. После этого оно сможет арендовать помещения по цене 1 рубль за метр.

На «Александровские ворота Охтинских пороховых заводов» заявок не поступало. Их снова выставят на торги в октябре.

Ранее Смольный перезапустил инвестпрограмму «памятники за рубль». Всего таким образом предполагается реализовать 70 объектов.