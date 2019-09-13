Хоккеист СКА Тихонов рассказал о долге Панарина в 5000 долларов: Жена ругает, что не напоминаю ему об этом

Нападающий хоккейного клуба СКА Виктор Тихонов рассказал о деньгах, которые ему задолжал самый богатый российский хоккеист Артемий Панарин.

В 2016 году Панарин еще в статусе нового игрока «Чикаго» занял у Тихонова 5000 долларов на традиционный ужин, который устраивают новички для всей команды перед началом сезона. В одном из недавних интервью Панарин ответил, что не помнит точно, вернул ли эти деньги. При этом жена Тихонова в своем инстаграме написала, что Панарин все еще не отдал долг.

– Я тоже не помню, если честно, — цитирует самого Тихонова «Матч ТВ». – Но моя жена иногда говорит: «Ты напомни Артемию, что он еще не отдал». Честно вам говорю, меня жена ругает за это. Да ладно, разберемся! Тогда в «Чикаго» собралось три-четыре новичка. То есть стол стоил в районе 15 – 20 тысяч долларов. На ужин ходили 25 игроков, а еще персонал. Это был мясной ресторан в Лас-Вегасе. Было очень вкусно. Только ребята, кто постарше, заказывали самые дорогие бутылки вина. Поэтому счет немножко вырос.

Напомним, что в июне Артемий стал самым высокооплачиваемым российским хоккеистом, подписав новый контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на 7 лет с зарплатой 11,6 миллиона долларов в год.

Артемий Панарин – воспитанник челябинского хоккея. С 2013 по 2015 год играл за петербургский СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина (2015). В том же году уехал в Северную Америку играть за клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхокс». В 2017 перешел в «Коламбус Блю Джекетс», за который выступал до перехода в «Нью-Йорк Рейнджерс». Серебряный (2015) и дважды бронзовый (2016, 2017) призер чемпионатов мира в составе сборной России. Встречается с Алисой Знарок, дочерью бывшего главного тренера СКА и сборной России Олега Знарка.