Восток-дело тонкое. Лондонская биржа отказалась сливаться с Гонконгской

Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange Group, LSEG) 13 сентября заявила об отказе от предложения рассмотреть возможность слияния с Гонконгской фондовой биржей (Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, HKEX), говорится в сообщении на сайте биржи.

«Правление London Stock Exchange Group plc вместе со своими финансовыми и юридическими консультантами в настоящее время рассмотрело предварительное условное предложение от Hong Kong Exchanges and Clearing Limited для приобретения всего акционерного капитала LSEG. … Совет единогласно отвергает условное предложение и, учитывая его фундаментальные недостатки, не видит смысла в дальнейшем участии», — говорится в релизе.

В приложении к релизу указывается, что предложенная HKEX сделка не отвечает стратегическим целям Лондонской биржи, является очень рискованной, а стоимость, указанная представителями Гонконгской биржи, слишком высока.

Гонконгская фондовая биржа (HKEX) направила оператору Лондонской фондовой биржи (LSEG) предложение объединиться 11 сентября.