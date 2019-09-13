Видео с Собчак и Богомоловым в катафалке анализирует ГИБДД

Кадр из видео в YouTube

В Госавтоинспекции посмотрели видеоотчёт о свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в Москве и нашли возможные нарушения по своей части.

«В настоящее время Госавтоинспекция Москвы изучает данное видео, распространенное в сети интернет», – сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

Дело в том, что свадебный автомобиль-катафалк ехал с открытым багажником, а пассажиры-молодожёны лежали и не были пристегнуты.

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«Мы пока смотрим и пытаемся понять, подпадает ли этот случай под нарушение ПДД. Ситуации бывают разные: если багажник просто открылся и закрылся, то в этом нарушения нет», – рассказали в управлении РИА «Новости».

Напомним, Ксения Собчак и Константин Богомолов 13 сентября сочетались браком в Грибоедовском загсе Москвы. Для обоих брак стал вторым.