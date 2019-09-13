Происшествия
В сгоревшем здании на Римского-Корсакова нашли погибшего
При пожаре в петербургской Коломне погиб человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС 13 сентября.
«Обнаружено тело погибшего, пол и личность устанавливаются», — добавили в ведомстве.
Огонь на проспекте Римского-Корсакова, 69, локализовали к 15.50. Сейчас пожарные разбирают завалы. В капитально ремонтируемом здании на втором этаже выгорели 160 квадратов.
Пожар в шестиэтажном доме на Римского-Корсакова разгорелся около 14.30. Запах гари разнёсся по всей округе, в том числе отвлек от дел сотрудников Мариинского театра. «Дымом пахнет, будто у костра сидишь», – пожаловались «Фонтанке» обитатели театра.
Справка:
Дом, одним из фасадов выходящий на набережную канала Грибоедова, построен в 1936 году. В 1990-м его передали на баланс Ленпочты. Затем он был заброшен. После ремонта его планируется приспособить для нужд федеральной почтовой связи.