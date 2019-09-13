В сгоревшем здании на Римского-Корсакова нашли погибшего

При пожаре в петербургской Коломне погиб человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС 13 сентября.

«Обнаружено тело погибшего, пол и личность устанавливаются», — добавили в ведомстве.

Огонь на проспекте Римского-Корсакова, 69, локализовали к 15.50. Сейчас пожарные разбирают завалы. В капитально ремонтируемом здании на втором этаже выгорели 160 квадратов.

Пожар в шестиэтажном доме на Римского-Корсакова разгорелся около 14.30. Запах гари разнёсся по всей округе, в том числе отвлек от дел сотрудников Мариинского театра. «Дымом пахнет, будто у костра сидишь», – пожаловались «Фонтанке» обитатели театра.