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Итоги недели с Андреем Константиновым
13.09.2019 17:15
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«Итоги недели» с Андреем Константиновым: Выборы — скучный театр, Смоленков — не шпион, чехи и болгары — не правы.

Выборы в Петербурге проиграли московским. Кто такой Олег Смоленков, пропавший в Черногории и нашедшийся в США. В Праге памятник маршалу Ивану Коневу решили спрятать с глаз долой. Андрей Константинов вспоминает, как им хвастались, как «айфоном», и как Вышенков хотел грейпфрут по-израильски. 

Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.

 

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