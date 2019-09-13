«Итоги недели» с Андреем Константиновым: Выборы — скучный театр, Смоленков — не шпион, чехи и болгары — не правы.

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Выборы в Петербурге проиграли московским. Кто такой Олег Смоленков, пропавший в Черногории и нашедшийся в США. В Праге памятник маршалу Ивану Коневу решили спрятать с глаз долой. Андрей Константинов вспоминает, как им хвастались, как «айфоном», и как Вышенков хотел грейпфрут по-израильски.

Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.