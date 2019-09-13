В Россию из Германии вернулся "налетчик-миллионер". По версии следствия, он лихо обчистил сейфовое хранилище петербургского банка

За разбой десятилетней давности в Петербурге привлекут к ответственности предполагаемого налетчика, вынесшего из банка 23 млн рублей. Чтобы его вернуть, фигуранта искал Интерпол. Миллионер попался в Германии.

Как сообщает Генеральная прокуратура, процедура выдачи в Россию разыскиваемого за разбой Георгия Кобахидзе состоялась 13 сентября. Его обвиняют в налете на один из петербургских банков в 2009 году. По версии следствия, за три дня до того, как обчистить сейфовое хранилище, он пришел в то же здание под видом клиента, арендовал ячейку и, осматриваясь, запомнил положения камер наблюдения и общую обстановку внутри.

Кобахидзе, считает следствие, вернулся в день налета как глава преступной группировки из восьми человек. Сотрудник банка проводил его к ячейке одного. Уже внутри обвиняемый якобы напал на мужчину и потребовал у него ключи от ящиков с чужими деньгами. Служащий сопротивлялся, нажал на кнопку сигнализации, но налетчик оказался ловчее. Он ударил работника и пристегнул его к решетке, после чего сам взял ключи, позвал подмогу и стремительно обчистил 20 ячеек. Из банка компания беспрепятственно вынесла 23 млн рублей.

Кобахидзе смог скрыться, его заочно арестовали и обьявили в международный розыск. Сигнал пришел от Интерпола в Германии, вскоре обвиняемый приедет в Петербург, уголовное дело расследует местный Следком. За разбой организованной группой в особо крупном размере ему грозит до 15 лет лишения свободы.