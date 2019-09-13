Избирком "Острова декабристов" утвердил пересчитанные итоги выборов. Вместо пяти яблочников в совете остались трое

Избирательная комиссия муниципалитета "Остров декабристов" утвердила окончательные итоги выборов. Согласно решению, которое принял избирком на заседании 13 сентября, в совет, состоящий из десяти мандатов, прошли трое кандидатов от "Яблока", пять мест получили представители "Единой России", еще одно досталось главе муниципалитета прошлого созыва Владимиру Барканову, который шел самовыдвиженцем.

Такое распределение мандатов – это результат пересчета голосов на семи избирательных участках, который члены комиссии провели 11 сентября. С требованием пересчитать бюллетени выступили сами яблочники, которые на тот момент по предварительным результатам получали пять мандатов из десяти. Кандидаты от "Яблока" объяснили свое требование тем, что на бюллетенях в муниципалитете обнаружился типографский брак: небольшая точка в клетке напротив фамилии кандидата от "Единой России" Ольги Ивановой. В "Острове декабристов" бюллетени считали автоматически – с помощью КОИБов. Эта электронная урна могла воспринять точку как голос за Иванову и приписать ей лишние голоса, полагали оппозиционеры.

Однако в результате пересчета кандидаты от "Яблока" голоса потеряли, а у Натальи Ивановой, ее соратницы Ольги Погосян ("Единая Россия") и представительницы ЛДПР Анастасии Давыдовой их, напротив, прибавилось. При этом наблюдатели, присутствовавшие при пересчете, заметили: в бюллетенях галочки в клетках напротив фамилии Ольги Погосян были поставлены другим почерком, нежели отметки за других кандидатов (в каждом бланке избиратели ставили по несколько галочек).

Хотя выборы в Петербурге прошли 8 сентября, на протяжении недели избирательные комиссии продолжают пересчитывать голоса на тех участках, где победу одержала оппозиция. В некоторых округах о том, что произошел пересчет, кандидаты и наблюдатели могут только догадоваться: ночью с 8 на 9 сентября они получили на руки копии протоколов с одним распределением голосов, а в системе ГАС "Выборы" увидели совсем другие данные.