Порошенко прокомментировал новое уголовное дело против него

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал неприемлемым открытие против него нового уголовного дела Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Видео его ответов журналистам опубликовано на его странице в Facebook. Экс-главу государства расспрашивали об инциденте у Керченского пролива, проведении выборов и много о чём ещё.

«Вчера был уже верх абсолютной неприемлемости, когда Соломенский районный суд обязал зарегистрировать уголовное дело против меня и министра иностранных дел (Павла) Климкина по подписанию и имплементации Минских договоренностей…» — сказал Порошенко журналистам.

Также Порошенко рассказал о прошедшем сегодня допросе в ГБР. Он сообщил, что его допрашивали по делу о возможном вмешательстве в деятельность судей Окружного административного суда Киева и об украинских моряках. По его словам, он ничего не боится и закон на его стороне.

Реклама



Ранее сообщалось, что НАБУ по решению суда возбудило дело против Порошенко и Климкина. Политиков подозревают в возможном злоупотреблении служебным положением.

3 сентября Верховная рада Украины на пленарном заседании лишила неприкосновенности депутатов. С января 2020 года парламентарии могут без согласия Верховной рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.