Мусоровоз в Кудрово ушёл в «столичную» яму, которую заделали только вчера

Яма на Столичной улице, 5, в городе Кудрово отличается упорством. Её заасфальтировали вчера, а сегодня она снова на месте, и уже с добычей – целым МАЗом.

«Странно наши службы работают», – пишут местные жители в пабликах «ВКонтакте» 13 сентября, публикуя фотографии грузовика, ушедшего колесом в провал.

Первый раз яма на Столичной дала о себе знать в среду, 11 сентября. На следующий день провал ликвидировали. Сегодня же работы начались снова. «Жизнь в Кудрово» со ссылкой на пресс-службу Заневского поселения пишет, что предположительная причина – размыв почвы между двумя колодцами из-за нарушений в строительстве ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. Восстановление дороги займёт две недели.

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В администрации поселения изданию 47news рассказали, что ремонтировать дорогу по гарантии должен застройщик ближайшего жилого комплекса. «Очевидно, что работа выполнялась некачественно и с нарушениями», – заявил заместитель главы администрации Владимир Гречица.