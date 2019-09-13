В транспортный СК вернулся полковник Выменец. Почти полтора года он «рулил» в области

В транспортном следствии на Северо-Западе — кадровые перестановки. Ведомство, правда пока с приставкой «и. о.», возглавил полковник юстиции Павел Выменец. Он выходец из этого же управления, в которое вернулся в момент реформ с неизвестным финалом.

О назначении 13 сентября сообщает 47news. В пресс-службе транспортного СК изданию подтвердили, что исполняющим обязанности руководителя этого ведомства назначен Павел Выменец. Ещё неделю назад он был и. о. – но в Следкоме Ленобласти, однако в результате новым руководителем там назначили другого человека – генерал-лейтенанта Сергея Сазина.

«Кадровые изменения в СК Ленобласти, как говорят, связаны с тем, что Выменец якобы умудрился испортить отношения не только с руководителем СК Александром Бастрыкиным, но и с региональным Управлением ФСБ, и с правительством Ленобласти, и даже с полпредством президента», – отмечает областной портал.

При этом до назначения в Ленобласть 39-летний полковник юстиции был заместителем начальника СК на транспорте. Таким образом, он вернулся в родное ведомство. Впрочем, транспортный Следком сейчас находится на старте реформирования, и чем это закончится, неизвестно.

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