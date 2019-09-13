Перебегавший Невский проспект подросток попал под машину и отправился в больницу

В центре Петербурга днем 13 сентября легковой автомобиль сбил подростка. Предварительно, тот перебегал дорогу в неположенном месте.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в 13:50 у дома 63 по Невскому проспекту, недалеко от станции метро «Маяковская», 24-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo вне зоны пешеходного перехода сбил 14-летнего пешехода. По предварительной информации, подросток перебегал проезжую часть.

В результате ДТП пешеход получил травмы средней степени тяжести. Пострадавшего госпитализировали. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.