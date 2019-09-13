Деятелям культуры вернули свежий воздух. Огонь на Римского-Корсакова побеждён

Спасатели ликвидировали открытое горение в Коломне, сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

В капитально ремонтируемом здании на втором этаже выгорели помещения на общей площади в 160 квадратов и коридор. Сотрудники МЧС осуществляют проливку здания и разбирают завалы.

Пожар в шестиэтажном здании на проспекте Римского-Корсакова, 69, разгорелся около 14.30. Запах гари разнёсся по всей округе, в том числе отвлек от дел сотрудников Мариинского театра. «Дымом пахнет, будто у костра сидишь», – пожаловались «Фонтанке» обитатели театра.