Набиуллина поддержала разработанную Минфином новую пенсионную систему

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России поддерживает разработанную Минфином новую систему накопительных пенсий – гарантированный пенсионный продукт, который предполагает исключительно добровольное участие.

«Эта система больше направлена на то, чтобы совершенствовать существующую систему гарантированного добровольного продукта, это большое продвижение вперед, те наработки, которые были, когда обсуждался индивидуальный пенсионный капитал, поэтому здесь полностью поддерживаю», — цитирует 13 сентября Набиуллину РБК из кулуаров XVII Международного банковского форума.

Детали новой системы известны лишь фрагментарно — она разработана на основе ранее обсуждавшегося законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК).

Как накануне рассказал RNS первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, разработанная система пенсионных накоплений предполагает налоговые стимулы как для непосредственно работника с точки зрения вычетов НДФЛ, так и для его предприятия. Кроме того, он сообщил, что государство гарантирует сохранность пенсионных накоплений, которые будут отложены на период, когда люди пойдут на заслуженный отдых.