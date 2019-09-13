Ликвидацию радиационной аварии отрепетировали в морском порту Петербурга. Там ждут атомный лихтеровоз

И.о. капитана морского порта Большой порт Санкт-Петербург Михаил Харьюзов распоряжением от 13 сентября установил место для стоянки и обслуживания заходящего в порт лихтеровоза «Севморпуть» с ядерной энергетической установкой. Судно отправят к причалам № 46, 47, 48. Накануне в порту провели тренировку по ликвидации последствий радиационной аварии.

pasp.ru

«В рамках проведения проверки готовности причалов № 46, 47, 48 морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» к заходу судна с ядерной энергетической установкой «Севморпуть» на соответствие требованиям законодательства и нормативных актов Российской Федерации проводилась тренировка по ликвидации последствий радиационной аварии», – говорится в сообщении порта.

Единственный в мире лихтеровоз «Севморпуть» с атомной силовой установкой вошёл в Балтийское море. По данным комитета по делам Арктики, он прибудет в Петербург около 3 часов ночи 15 сентября. При этом передаются ошибочные данные о его курсе на Аляску.