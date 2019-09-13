ДТП на Энтузиастов – два в лоб, один в бок. Пострадавшую увезли случайно ехавшие мимо медики

О «жёстком ДТП», на некоторое время частично перекрывшем проезд по проспекту Энтузиастов днём 13 сентября, сообщают очевидцы.

Столкнулись три автомобиля, два из них – влобовую, пишут участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, «Лада Ларгус» выезжала с прилегающей территории – с парковки.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

«Две скорые с визгом приехали, увезли кого-то. Один сидел на земле, видимо, от госпитализации отказался», – пишет Ольга. По словам Оксаны, госпитализировали только женщину – пассажирку красного автомобиля, ехавшую на переднем сиденье. Её забрала машина скорой помощи, ехавшая мимо сразу после ДТП. А уже после на место прибыли реанимация и вторая скорая.

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«Дедуля из белой машины отказался ехать. А на земле сидел водитель красной. Хромал только. Но не знаю, от аварии или до этого хромал», – добавляет Оксана.