Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+14°C
/ Завтра: +13
$ 64.47р
71.53р
16:41 13.09.2019
Расширенный поиск

Происшествия
13.09.2019 15:13
Печать

Пристава взяли за 60 тысяч на улице Коли Томчака. Он сознался и поехал домой

Следственный комитет в Московском районе Петербурга благодаря трудам экономической полиции и отдела противодействия коррупции УФССП возбудил уголовное дело о взятке в значительном размере. От искушения не удержался судебный пристав.

По данным «Фонтанки», сотрудника Московского районного отдела судебных приставов задержали неподалеку от работы, на улице Коли Томчака, накануне. Несмотря на неприятный вечер, утро 13 сентября он встретил уже дома. Открещиваться от получения взятки в 60 тысяч рублей мужчина не стал и обменял признательные показания на подписку о невыезде. Уголовное дело возбуждено по второй части статьи о взятке, ему грозит от 200 тысяч штрафа до шести лет колонии.

В пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов отметили, что отдел противодействия коррупции содействовал следствию в реализации оперативных материалов.

По предварительной информации, деньги он получил за бездействие, его попросили прикрыть глаза на поступившее в его распоряжение исполнительное производство.

Реклама

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      АО «Альфа-Банк»
      13.09.2019 14:51

      Альфа-Банк в Санкт-Петербурге объявил финансовые итоги деятельности за первое полугодие 2019 года

      Альфа-Банк в Санкт-Петербурге подвел итоги работы за первое полугодие 2019 года.
      ГК «Полис Групп»
      13.09.2019 14:38

      ГК «Полис Групп» и Банк ДОМ.РФ подписали соглашение о проектном финансировании на сумму 5,4 млрд рублей

      Группа компаний «Полис Групп» и Банк ДОМ.РФ и подписали соглашение о проектном финансировании c использованием счетов эскроу на сумму 5,4 млрд руб. Средства будут направлены на строительство нового жилого комплекса комфорт-класса в городе Мурино Ленинградской области.
      13.09.2019 13:55

      Воздушный змей из Петербурга попал в «Книгу рекордов России»

      Первый запуск рекордсмена прошел в рамках ежегодного фестиваля воздушных змеев «Летать легко!». Он парил в небе около часа, радуя публику и дожидаясь представителя «Книги рекордов России». Затем был спущен, расправлен и измерен рулеткой.
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      12.09.2019 18:00

      Бизнес-бранч на «Царскосельских холмах»

      Специалисты отдела продаж «Терминал-Ресурс» за деловым завтраком провели презентацию новых объектов, возводящихся в Пушкинском районе. В гости к строителям на «Царскосельские холмы» прибыли 50 представителей одного из ведущих агентств недвижимости города.
      фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      12.09.2019 17:46

      «Петербургская Недвижимость» ввела кэшбэк на паркинг за покупку квартиры

      Только до конца сентября клиенты, приобретающие квартиры в домах Setl Group, получают кэшбэк 100 тысяч рублей на покупку машино-места*. Это хорошая возможность решить вопрос с парковкой.
      Фото предоставлено ГК «Полис Групп»
      12.09.2019 17:17

      Комиссия конкурса «Лидер строительного качества» оценила ЖК «Полис на Неве»

      Строительную площадку ЖК «Полис на Неве», который компания «Полис Групп» возводит на Октябрьской набережной, посетила комиссия конкурса «Лидер строительного качества-2019».
      АО «Альфа-Банк»
      12.09.2019 16:31

      А-Клуб: искушение искусством

      А-Клуб выступил генеральным партнером премьеры новаторского шоу «Сны Спящей красавицы» (12+), продолжив многолетнюю традицию меценатства в сфере современного театрального искусства Альфа-Банка.
      ГК «КВС»
      12.09.2019 16:18

      Спецусловия по ипотеке от банка-партнера для клиентов ГК «КВС»: ставка от 8,89% годовых

      «Альфа Банк» предлагает специальные условия оформления ипотеки для клиентов ГК «КВС» со сниженными ставками.
      фото предоставлено компанией "Магистраль двух столиц"
      12.09.2019 15:55

      Седьмой участок М-11 обслужит 60 единиц техники

      ООО «Оператор скоростных автомагистралей Северо-Запад» будет оказывать комплекс услуг по эксплуатации 7-го этапа автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург»
      ПАО Сбербанк
      12.09.2019 13:58

      Дочерняя компания Сбербанка развивает электронный документооборот в сфере здравоохранения

      ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» поддержал проект по цифровизации медицинского обслуживания. Единая карта петербуржца теперь доступна медицинским работникам Санкт-Петербурга в их служебной деятельности.
      12.09.2019 13:14

      «Алмаз – Антей» досрочно передал Минобороны России полк С-400 «Триумф»

      «Алмаз – Антей», в рамках обязательств по государственному оборонному заказу, досрочно передал Минобороны России первый в 2019 году комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».
      фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»
      12.09.2019 12:12

      Корпус 9 финского городка «Юттери» сдан и готов к заселению

      ГК «Ленстройтрест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию дома 9 квартала «Юттери», расположенного в Колпинском районе Санкт-Петербурга. В ближайшее время начнется передача ключей дольщикам.