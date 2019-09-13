Пристава взяли за 60 тысяч на улице Коли Томчака. Он сознался и поехал домой

Следственный комитет в Московском районе Петербурга благодаря трудам экономической полиции и отдела противодействия коррупции УФССП возбудил уголовное дело о взятке в значительном размере. От искушения не удержался судебный пристав.

По данным «Фонтанки», сотрудника Московского районного отдела судебных приставов задержали неподалеку от работы, на улице Коли Томчака, накануне. Несмотря на неприятный вечер, утро 13 сентября он встретил уже дома. Открещиваться от получения взятки в 60 тысяч рублей мужчина не стал и обменял признательные показания на подписку о невыезде. Уголовное дело возбуждено по второй части статьи о взятке, ему грозит от 200 тысяч штрафа до шести лет колонии.

В пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов отметили, что отдел противодействия коррупции содействовал следствию в реализации оперативных материалов.

По предварительной информации, деньги он получил за бездействие, его попросили прикрыть глаза на поступившее в его распоряжение исполнительное производство.