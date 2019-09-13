«Я аж пригнулся. Удар жуткий». Спорткар «замесил» греческий салат на Заневском проспекте

В Петербурге третий раз за день отрывают колеса автомобилям. В Красногвардейском районе спортивная легковушка «разделала» грузовой фургон.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 13 сентября на перекрестке Заневского проспекта с улицей Стахановцев столкнулись Mazda RX-8 и грузовая «ГАЗель». По словам Павла, «Мазду» вынесло на встречную полосу под фургон. «Я аж пригнулся. Удар жуткий», – пишет Александр.

Обе машины получили сильные повреждения. У легковушки полностью разбита передняя часть, а у «ГАЗели» вырвало колесо. Фрагменты автомобилей разбросало по проезжей части, бампер «Мазды» с дороги убирали очевидцы. «На бампер не смотрите, это уже я его на тротуар положил, он по центру правой полосы лежал, не проехать было...» – рассказывает участник группы Артем.

По его словам, обоим водителям повезло. «Пока запарковался, пока добежал, водители уже сами из машин повыходили... обе машины 100% в утиль... хорошо, что живы остались... – пишет он. – А я так и не понял, кто виноват, ибо на мост горел красный, а кто из них откуда ехал, я так и не понял...»

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Этим утром без колес остались еще две машины. На улице Дыбенко в результате ДТП вырвало колесо у каршерингового Renault Kaptur. А затем на перекрестке Петергофского проспекта с проспектом Маршала Жукова столкнулись маршрутка и Ford Kuga. От удара легковушка тоже осталась без колеса.