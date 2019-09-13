Возле Мариинского театра полыхает здание. Деятелям культуры нечем дышать

Пожарные работают во дворе жилого дома на Римского-Корсакова в Петербурге днем 13 сентября. Огонь вырывается из окон второго этажа.

Как сообщает региональное управление МЧС, сотрудники приехали к 69-му дому по проспекту Римского-Корсакова в половине третьего дня. Горит шестиэтажное здание, пламя охватило второй этаж. Через 20 минут после прибытия спасателей ранг пожара увеличен до номера 1БИС.

Здание в настоящее время находится на капитальном ремонте. Запах гари чувствуется по всей округе, в том числе он отвлек от дел сотрудников Мариинского театра. «Дымом пахнет, будто у костра сидишь», – пожаловались «Фонтанке» там.

Дом, одним из фасадов выходящий на набережную канала Грибоедова, построен в 1936 году. В 1990-м его передали на баланс Ленпочты. Затем он был заброшен. После ремонта его планируется приспособить для нужд федеральной почтовой связи.