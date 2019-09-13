ЕГЭ будущего может принимать искусственный интеллект. Дальше — анализ «цифровых следов»

Единый государственный экзамен сможет проводиться искусственным интеллектом без присутствия учителя уже через 10 – 15 лет. О планах трансформации системы рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

В интервью ТАСС 13 сентября специалист признался, что планы на ближайшие десятилетия в ведомстве обсуждаются, и можно представить, как через 10 – 15 лет между школьником и искусственным интеллектом на ЕГЭ «происходит какой-то диалог, действия, оценка этих действий», в то время как учитель в классе не присутствует.

«Обсуждается форма экзаменов, где уже практически не используется бумага, где акцент сделан на устной форме сдачи. Особое внимание будет уделено оценке гибких навыков школьников: креативности, критического мышления, коммуникативности, умения работать в команде. Возможно, будет единый комплексный экзамен по всем предметам. Достаточно разные варианты обсуждаются», – добавил он.

Как отметил Музаев, трансформации постепенно происходят и сейчас: в 2021 году школьники сдают ЕГЭ по информатике на компьютере, а с 2022 года всем выпускникам придётся проходить экзамен по иностранному языку. Пока что только этот предмет пополнит список обязательных. По словам спикера, в дальнейшем государство готовится учитывать достижения учеников и анализировать их «цифровые следы»: «Историю, из которой можно узнать, чем мы интересуемся, что читаем, какую информацию мы черпаем из различных ресурсов». Музаев не исключил, что когда-нибудь такие данные и «даже психологический портрет» соберут на каждого абитуриента.