Киев передал Москве новые списки для обмена гражданами. «Никто целесообразность такого процесса не исключает», – ответили в Москве

Спустя шесть дней после первого обмена заключёнными Украина подготовила и передала России новый список своих граждан, удерживаемых Москвой. Об этом в пятницу, 13 сентября, рассказала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

«Списки граждан Украины, которые находятся на территории России и в Крыму, мы уже подготовили и передали», – сказала 13 сентября «Интерфаксу» в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) уполномоченная по правам человека в Украине.

Ранее о подготовке новых списков на том же форуме заявил президент Владимир Зеленский. «Сейчас мы говорим о следующем этапе после наших политзаключенных, моряков. Откровенно скажу, что мы готовим другие списки и ожидаем следующего этапа обмена», – сказал украинский лидер.

В свою очередь в Кремле отметили, что новый обмен заключёнными возможен.

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«Это требует начала нового процесса, обмена мнениями, очень кропотливой и наверняка растянутой по времени работы. Никто априори возможность и целесообразность такого процесса не исключает, поэтому это вопрос двусторонних контактов», – сказал в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва и Киев пока не поднимали вопрос о судьбе украинских кораблей, арестованных Россией в Керченском проливе, уточнил пресс-секретарь Владимира Путина.

Между тем в Кремле негативно относятся к заявлениям президента Украины о том, что санкции являются действенным оружием дипломатии.

«Это обоюдоострое оружие, которое не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву, размывает нормы международного права и в целом не несет ничего хорошего ни тем странам, против кого объявляют санкции, ни тем странам, которые объявляют санкции», – заявил Песков.

7 сентября Россия и Украина обменялись заключёнными по формуле 35 на 35. В Украину вернулись 24 моряка, арестованные после инцидента в Керченском проливе в 2018 году, фигуранты дела о терроримзе в Крыму Олег Сенцов и Александр Кольченко и другие. Россия получилажурналиста Кирилла Вышинского, обвинённого Киевом в госизмене, свидетеля по делу о крушении рейса MH17, «начальника ПВО ДНР» Владимира Цемаха и ещё 30 мужчин и трёх женщин.

Вышинский не готов возвращаться на свой суд в Киев из-за здоровья. Цемах вернулся на территорию Донбасса.

Олег Сенцов на пресс-конференции в Киеве заявил, что вернётся в Крым «только на танках».