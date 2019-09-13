Альфа-Банк в Санкт-Петербурге объявил финансовые итоги деятельности за первое полугодие 2019 года

АО «Альфа-Банк»

Альфа-Банк в Санкт-Петербурге подвел итоги работы за первое полугодие 2019 года.

По данным финансовой отчетности за первое полугодие 2019 года операционная прибыль филиала Альфа-Банка в Санкт-Петербурге составила порядка 9 млрд. рублей. Совокупный кредитный портфель увеличился до 115 млрд. рублей.

Общий объём средств на счетах клиентов превысил 202 млрд рублей, что на 43% выше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Средства юридических лиц выросли более чем в полтора раза до 95 млрд. рублей, что является показателем высокого уровня доверия компаний. Средства физических лиц – депозиты и текущие счета – продемонстрировали рост на 27% по сравнению с первым полугодием прошлого года и составили 107 млрд. рублей.

На 1 июля 2019 года корпоративный кредитный портфель составил порядка 76,5 млрд. рублей. Кредитный розничный портфель филиала в Санкт-Петербурге увеличился в полтора раза до 38,8 млрд. рублей.

«В первом полугодии мы отметили значительный рост спроса у наших клиентов на программы рефинансирования как потребительских, так и ипотечных кредитов, а также на кредитные карты: в Санкт-Петербурге было выдано около 42 тысяч кредиток, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года, – отмечает директор розничного бизнеса Филиала «Санкт-Петербургский» Альфа-Банка Олег Прокаев. – С момента открытия Центра ипотечного кредитования в Санкт-Петербурге в июле этого года активными темпами растет и ипотечное кредитование. Наши клиенты все чаще берут ипотечные займы на покупку жилья в новостройках. Доля таких кредитов составляет 52% от общих выдач».

АО «Альфа-Банк» Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015г.