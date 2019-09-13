Ротенберг уступил Тимченко строительство культурных центров за 120 млрд

«Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко построит четыре крупнейших музейных комплекса – в Севастополе, Владивостоке, Калининграде и Кемерово – за 120 млрд рублей, сообщает РБК. Ранее строительством должен был заниматься «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.

Стройка культурно-образовательных комплексов должна быть закончена к концу 2023 года. Деньги на строительство выделят «Роснефтегаз», который контролирует «Роснефть», и 10,97% – «Газпром», а сам проект курирует президент Владимир Путин.

По данным источника РБК, решение о переуступке принималось на совещании у Ольги Голодец в начале сентября. Причиной может быть то, что Ротенберг продает часть своих строительных активов перед возможным переходом контроля «Стройгазмонтажа» к «Газпромстрою».