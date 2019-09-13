В США «за слишком открытый купальник» лишили золотой медали 17-летнюю пловчиху

Заплыв на 100 метров вольным стилем на соревнованиях по плаванию на Аляске завершился дисквалификацией победительницы — 17-летней пловчихи Брекинн Уиллис. Как сообщает The Sun, молодую спортсменку обвинили в том, что она выступала в «слишком откровенном купальнике».

Как оказалось, Брекинн Уиллис всего лишь подвернула края купальника в области ягодиц. По словам девушки, это она сделала из-за дискомфорта, который доставил ей плавательный костюм.

Тем не менее регламент соревнований четко прописывает размер купальника, и Уиллис, подвернув его, тем самым нарушила правила.