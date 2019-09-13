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13.09.2019 14:38
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ГК «Полис Групп» и Банк ДОМ.РФ подписали соглашение о проектном финансировании на сумму 5,4 млрд рублей

ГК «Полис Групп» и Банк ДОМ.РФ подписали соглашение о проектном финансировании на сумму 5,4 млрд рублей

ГК «Полис Групп»

Группа компаний «Полис Групп» и Банк ДОМ.РФ и подписали соглашение о проектном финансировании c использованием счетов эскроу на сумму 5,4 млрд руб. Средства будут направлены на строительство нового жилого комплекса комфорт-класса в городе Мурино Ленинградской области.

«Мы запускаем первый проект, который ГК «Полис Групп» будет строить по новым правилам 214-ФЗ — с использованием счетов эскроу и привлечением банковского кредитования. Наш выбор в пользу Банка ДОМ.РФ не был случайным — специализация банка на проектах жилищного строительства позволила нам не только получить кредитное решение в кратчайшие сроки, но и обеспечить гибкие условия кредитования, с учетом комплексного характера и масштаба проекта. В целом даже неполных три месяца, прошедших с момента перехода отрасли на новую модель, уже подтвердили своевременность решений Президента и Правительства о создании уполномоченного отраслевого банка и востребованность этого инструмента со стороны строительного сектора. Подписанное сегодня соглашение говорит о том, что мы уверены в надежности и успехе сотрудничества и готовы начать работу в новых условиях рынка», — отметил председатель совета директоров ГК «Полис Групп» Дмитрий Смирнов.

«Новый проект ГК «Полис Групп» соответствует всем современным стандартам комплексного освоения территорий и создания комфортной городской среды. Уверены, что партнерство одного из ведущих девелоперов Санкт-Петербурга с уполномоченным банком в сфере жилищного строительства является залогом успешной реализации этого масштабного проекта. Мы видим, что переход жилищного строительства на новую модель финансирования фактически состоялся – на сегодня уже более тысячи проектов общей площадью около 18 млн кв. метров реализуется с использованием проектного финансирования и счетов эскроу», — отметила вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

ГК «Полис Групп» работает на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 2010 года, сохраняя за собой репутацию надежного застройщика. Компания специализируется на строительстве качественного, современного жилья и объектов инфраструктуры. На счету «Полис Групп» более 46 построенных объектов. Застройщик входит в ТОП девелоперов России по объемам текущего жилищного строительства и вводу жилья.

АО «Банк ДОМ.РФ» — уполномоченный банк в сфере жилищного строительства в соответствии с ФЗ от 27.06.2019 №151-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ" и отдельные законодательные акты РФ". Единственным акционером АО «Банк ДОМ.РФ» является единый институт развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ». Банк осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах Российской Федерации.

АО «Банк ДОМ.РФ».Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2312 от 19 декабря 2018 года.

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