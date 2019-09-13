Вышинский не поедет на суд в Киев из-за госпитализации

Глава украинской редакции РИА Новости Кирилл Вышинский, скорее всего, не поедет в Киев на очередное заседание суда по его делу. В переданном ходатайстве говорится про госпитализацию журналиста. Процесс был назначен на 16 сентября.

«Я вчера передал адвокату справку о том, что госпитализирован на осмотр, и 16-го я вряд ли смогу оказаться на суде», – приводит слова Вышинского 13 сентября РИА Новости.

«Госпитализирован для углубленного медицинского осмотра, которого у меня не было на протяжении последних полутора лет», – добавил журналист.

Его адвокат Андрей Доманский сегодня передал ходатайство в суд.

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Напомним, Вышинский прилетел в Москву утром 7 сентября в рамках российско-украинского обмена. В Киев вернулся осужденный по террористической статье Олег Сенцов, а Украина отпустила Вышинского. Оба стали участниками обмена по схеме 35х35. При этом обвиняемый в госизмене журналист не помилован: он заявил, что намерен продолжить участие в судебном процессе и даже ездить в Киев для этого.

У главреда РИА Новостей-Украина двойное гражданство.