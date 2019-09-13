Вышинский не поедет на суд в Киев из-за госпитализации
Глава украинской редакции РИА Новости Кирилл Вышинский, скорее всего, не поедет в Киев на очередное заседание суда по его делу. В переданном ходатайстве говорится про госпитализацию журналиста. Процесс был назначен на 16 сентября.
«Я вчера передал адвокату справку о том, что госпитализирован на осмотр, и 16-го я вряд ли смогу оказаться на суде», – приводит слова Вышинского 13 сентября РИА Новости.
«Госпитализирован для углубленного медицинского осмотра, которого у меня не было на протяжении последних полутора лет», – добавил журналист.
Его адвокат Андрей Доманский сегодня передал ходатайство в суд.
Напомним, Вышинский прилетел в Москву утром 7 сентября в рамках российско-украинского обмена. В Киев вернулся осужденный по террористической статье Олег Сенцов, а Украина отпустила Вышинского. Оба стали участниками обмена по схеме 35х35. При этом обвиняемый в госизмене журналист не помилован: он заявил, что намерен продолжить участие в судебном процессе и даже ездить в Киев для этого.
У главреда РИА Новостей-Украина двойное гражданство.
Справка:
Служба безопасности Украины задержала главного редактора «РИА Новости Украина», гражданина РФ и Украины, Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Журналисту грозило тюремное заключение сроком до 15 лет.