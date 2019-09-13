«Предложение, от которого невозможно отказаться». Первый канал подтвердил прогноз «Фонтанки» и опубликовал анонс шоу с Собчак

Анонс с участием телеведущей Ксении Собчак опубликовал Первый канал 13 сентября. В ролике не упоминается название шоу с экс-кандидатом в президенты, но делается намёк на то, что Собчак придёт на место Андрея Малахова.

На кадрах ведущая нежится в пенной ванне при свечах. «Привет, Андрей! Он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Оно изменит всю мою жизнь», – говорит Ксения Собчак в трубку. Затем раздаётся звук выстрела, ролик завершается смехом героини и обещающей надписью «Скоро». Точной даты выхода в эфир нового шоу не называется.

Ранее «Фонтанка» писала, что в новом телесезоне Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят», которую почти два года назад покинул Андрей Малахов.

Сегодня Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов оформили свои отношения официально. Торжество проходит в Москве, молодые передвигаются по столице на свадебном катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас».

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Ксения Собчак перестала появятся на федеральных каналах после участия в митингах 2012 года. Тогда с ведущей расторгли контракт в реалити-шоу «Топ-модель по-русски» на «Муз-ТВ». Вернулась петербурженка в общероссийский эфир сразу после того, как объявила об участии в президентских выборах 2018 года.

В мае этого года Собчак назначили генеральным продюсером телеканала «Супер», входящего в холдинг «Газпром-Медиа».