«Спасатели на отдыхе не отдыхают». Петербуржец вытащил из заброшенной крепости в Черногории туриста с переломанной ногой

Спасателю-добровольцу из Петербурга пришлось применить свои навыки во время отдыха в Черногории. Помощь потребовалась попавшему в передрягу пожилому туристу.

Как рассказали «Фонтанке» в добровольном поисково-спасательном отряде «Экстремум» 13 сентября, двумя днями ранее один из основателей движения Борис Лейтес играл на ханге в заброшенной австрийской крепости Врмац в Черногории. Музыкальную импровизацию прервали горохот обрушения и крики о помощи. Пенсионер из Германии наступил на деревянную балку и вместе с ней провалился на нижний этаж. Высота падения составила около пяти метров.

«Нашли проход к нему на первом этаже. Перелом голени, ушиб ребер, пара рассечений. Иммобилизация — импровизированная шина из доски и 5-литровой бутыли и транспортировка по серпантину в больницу. Ещё сильно помогло, что рядом был человек, знающий немецкий», — написал петербуржец «ВКонтакте».

По словам Лейтеса, пенсионеру повезло, что в малопосещаемом заброшенном здании находились люди. В противном случае пострадавший мог пролежать в темноте несколько дней. «Короче, спасатели на отдыхе не отдыхают», — резюмировал россиянин.