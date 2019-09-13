Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+14°C
/ Завтра: +13
$ 64.47р
71.53р
16:42 13.09.2019
Расширенный поиск

Город
13.09.2019 14:31
Печать

«Спасатели на отдыхе не отдыхают». Петербуржец вытащил из заброшенной крепости в Черногории туриста с переломанной ногой

Спасателю-добровольцу из Петербурга пришлось применить свои навыки во время отдыха в Черногории. Помощь потребовалась попавшему в передрягу пожилому туристу.

Как рассказали «Фонтанке» в добровольном поисково-спасательном отряде «Экстремум» 13 сентября, двумя днями ранее один из основателей движения Борис Лейтес играл на ханге в заброшенной австрийской крепости Врмац в Черногории. Музыкальную импровизацию прервали горохот обрушения и крики о помощи. Пенсионер из Германии наступил на деревянную балку и вместе с ней провалился на нижний этаж. Высота падения составила около пяти метров. 

«Нашли проход к нему на первом этаже. Перелом голени, ушиб ребер, пара рассечений. Иммобилизация — импровизированная шина из доски и 5-литровой бутыли и транспортировка по серпантину в больницу. Ещё сильно помогло, что рядом был человек, знающий немецкий», — написал петербуржец «ВКонтакте».

По словам Лейтеса, пенсионеру повезло, что в малопосещаемом заброшенном здании находились люди. В противном случае пострадавший мог пролежать в темноте несколько дней. «Короче, спасатели на отдыхе не отдыхают», — резюмировал россиянин. 

 

Реклама

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      АО «Альфа-Банк»
      13.09.2019 14:51

      Альфа-Банк в Санкт-Петербурге объявил финансовые итоги деятельности за первое полугодие 2019 года

      Альфа-Банк в Санкт-Петербурге подвел итоги работы за первое полугодие 2019 года.
      ГК «Полис Групп»
      13.09.2019 14:38

      ГК «Полис Групп» и Банк ДОМ.РФ подписали соглашение о проектном финансировании на сумму 5,4 млрд рублей

      Группа компаний «Полис Групп» и Банк ДОМ.РФ и подписали соглашение о проектном финансировании c использованием счетов эскроу на сумму 5,4 млрд руб. Средства будут направлены на строительство нового жилого комплекса комфорт-класса в городе Мурино Ленинградской области.
      13.09.2019 13:55

      Воздушный змей из Петербурга попал в «Книгу рекордов России»

      Первый запуск рекордсмена прошел в рамках ежегодного фестиваля воздушных змеев «Летать легко!». Он парил в небе около часа, радуя публику и дожидаясь представителя «Книги рекордов России». Затем был спущен, расправлен и измерен рулеткой.
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      12.09.2019 18:00

      Бизнес-бранч на «Царскосельских холмах»

      Специалисты отдела продаж «Терминал-Ресурс» за деловым завтраком провели презентацию новых объектов, возводящихся в Пушкинском районе. В гости к строителям на «Царскосельские холмы» прибыли 50 представителей одного из ведущих агентств недвижимости города.
      фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      12.09.2019 17:46

      «Петербургская Недвижимость» ввела кэшбэк на паркинг за покупку квартиры

      Только до конца сентября клиенты, приобретающие квартиры в домах Setl Group, получают кэшбэк 100 тысяч рублей на покупку машино-места*. Это хорошая возможность решить вопрос с парковкой.
      Фото предоставлено ГК «Полис Групп»
      12.09.2019 17:17

      Комиссия конкурса «Лидер строительного качества» оценила ЖК «Полис на Неве»

      Строительную площадку ЖК «Полис на Неве», который компания «Полис Групп» возводит на Октябрьской набережной, посетила комиссия конкурса «Лидер строительного качества-2019».
      АО «Альфа-Банк»
      12.09.2019 16:31

      А-Клуб: искушение искусством

      А-Клуб выступил генеральным партнером премьеры новаторского шоу «Сны Спящей красавицы» (12+), продолжив многолетнюю традицию меценатства в сфере современного театрального искусства Альфа-Банка.
      ГК «КВС»
      12.09.2019 16:18

      Спецусловия по ипотеке от банка-партнера для клиентов ГК «КВС»: ставка от 8,89% годовых

      «Альфа Банк» предлагает специальные условия оформления ипотеки для клиентов ГК «КВС» со сниженными ставками.
      фото предоставлено компанией "Магистраль двух столиц"
      12.09.2019 15:55

      Седьмой участок М-11 обслужит 60 единиц техники

      ООО «Оператор скоростных автомагистралей Северо-Запад» будет оказывать комплекс услуг по эксплуатации 7-го этапа автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург»
      ПАО Сбербанк
      12.09.2019 13:58

      Дочерняя компания Сбербанка развивает электронный документооборот в сфере здравоохранения

      ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» поддержал проект по цифровизации медицинского обслуживания. Единая карта петербуржца теперь доступна медицинским работникам Санкт-Петербурга в их служебной деятельности.
      12.09.2019 13:14

      «Алмаз – Антей» досрочно передал Минобороны России полк С-400 «Триумф»

      «Алмаз – Антей», в рамках обязательств по государственному оборонному заказу, досрочно передал Минобороны России первый в 2019 году комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».
      фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»
      12.09.2019 12:12

      Корпус 9 финского городка «Юттери» сдан и готов к заселению

      ГК «Ленстройтрест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию дома 9 квартала «Юттери», расположенного в Колпинском районе Санкт-Петербурга. В ближайшее время начнется передача ключей дольщикам.