ГИБДД устроит охоту на пьяных водителей, этой ночью – в Петербурге, следующей – в области

Госавтоинспекция Петербурга и Ленинградской области в сентябре 2019 года проведет несколько рейдов по выявлению пьяных водителей. Первые пройдут уже в эти выходные.

Как сообщают 13 сентября в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за 2019 год в Петербурге сотрудники ДПС задержали уже 3416 водителей, которые садились за руль пьяными. В Ленобласти их было немного меньше – 2626 человек. К примеру, за 12 сентября в обоих регионах было задержано 17 пьяных водителей и еще 11 отказавшихся пройти медосвидетельствование, пишут в группе Управления ГИБДД по СПб и ЛО.

В Петербурге отлавливать нетрезвых водителей на дорогах будут в ночь с 13 на 14 сентября и с 27 на 28 сентября. Рейды пройдут во всех районах города. На областных дорогах мероприятия проведут в ночь с 14 на 15 сентября и с 28 на 29 сентября.

В ГИБДД напоминают, что за «пьяную» езду или передачу управления транспортным средством нетрезвому водителю по ст. 12.8 КоАП РФ полагаются административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. А за повторное нарушение уже грозит уголовная ответственность.

Реклама



Сегодня же, 13 сентября, как сообщает «Дорожный инспектор», в Петербурге будут отлавливать водителей, двигающихся по встречным трамвайным путям.