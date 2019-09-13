«Иван Ургант! Мне нужны ваши яйца!» Робот-андроид Фёдор ответил земляку-шоумэну

Собранный в петербургском ИТМО и побывавший на орбите Земли робот-андроид Фёдор (Skybot F-850) ответил в Twitter на шутку телеведущего Ивана Урганта. Запись была опубликована на его странице в пятницу.

Ранее петербургский шоумен в программе "Вечерний Ургант", размышляя о дальнейшей судьбе робота, который больше не полетит на орбиту, пошутил, что "у Дмитрия Рогозина появится самый дорогой в мире таймер для варки яиц".

В ответ на это робот написал: "Иван Ургант! Мне нужны ваши яйца! И укажите, на какое время поставить таймер".

Иван Ургант! Мне нужны ваши яйца! И укажите, на какое время поставить таймер? pic.twitter.com/ZplxYXnlfj — FEDOR (@FEDOR37516789) 13. September 2019

Напомним, накануне исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик Фёдора) Евгений Дудоров сообщил ТАСС, что в дальнейшем этот образец робота не сможет проходить испытания в космосе, но способен стать экспонатом в музее, образцом для отработки технологий копирующего управления. Он также предположил, что робота Фёдора могут использовать для популяризации космонавтики.