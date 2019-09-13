Кремль подобрал слово для муниципальных выборов в Петербурге. Переписанные протоколы и "левые" бюллетени - это "шероховатости"

В Кремле не видят оснований ставить под сомнение результаты прошедших в Петербурге выборов, заявил 12 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Произошедшее в Петербурге в день голосования и происходящее в избиркомах до сих пор он уместил в формулировку "возможные шероховатости".

Оценивая ситуацию на петербургских выборах, Кремль ориентируется на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) как на главный контролирующий орган, уточнил Дмитрий Песков. Именно ЦИК должен дать оценку, в том числе, тому факту, что по прошествии пяти дней после дня голосования в части муниципалитетов не подведены итоги выборов, а на некоторых участках идет пересчет голосов. "Нам неизвестно о том, что имеют место какие-то ситуации, которые могут хоть как-то поставить под сомнение выборы, которые состоялись в Питере. Что касается каких-то возможных шероховатостей, то этим занимается ЦИК, причем занимается достаточно активно", – цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.

Наблюдатели, которые работали на избирательных участках в день голосования 8 сентября, сообщали о многочисленных нарушениях, многие из которых зафиксированы на фото и видео: это и вбросы пачек бюллетеней, и скрытое голосование на дому, и подкуп избирателей. Хотя итоги голосования за кандидатуру губернатора подвели быстро, результаты муниципальных выборов до сих пор не объявлены. На протяжении недели после дня выборов на участках, где победили оппозиционные кандидаты, шел пересчет голосов, в результате которого мандаты доставались представителям власти. Сведения о числе голосов, поданных за кандидатов в муниципальные депутаты, введенные в систему ГАС "Выборы", в десятках случаев значительно отличаются от данных в протоколах, составленных по итогам подсчета голосов в ночь после выборов.