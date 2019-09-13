Битый кирпич с одной из строек Петербурга сыграет роль исторических руин в панораме "Память говорит. Дорога через войну"

Битый кирпич со стройплощадки жилого дома станет элементом исторической экспозиции "Память говорит. Дорога через войну", которую сейчас создают в пространстве "Севкабель Порт".

Как рассказали "Фонтанке" 13 сентября представители команды «Невский баталист», которая создает историко-художественную экспозицию, большая часть кирпича в экспозиции будет искусственной – например, в стенах зданий. Его сделают из пенопласта и раскрасят художники, так что выглядеть будет очень реалистично. А вот для руин потребовался кирпич настоящий. Нужный материал привезли со стройки ЖК Terra на Земледельческой улице, расположенной между станциями метро "Чёрная речка" и "Лесная". Старый кирпич остался после сноса ненужных строений на территории, и застройщик – РСТИ (ГК "Росстройинвест") – предложил использовать его для дополнения сцен городских боев периода Великой Отечественной войны. В "Невском баталисте" уточнили – кирпич войдет в "руины" Европы и Сталинграда и будет лежать на первом плане экспозиции.

По словам создателей панорамы, при создании проекта в ход шли самые разные материалы – например, старые доски с дач и даже целые деревья. Старые яблони авторам проекта передала администрация МО «Лаголовское сельское поселение".

"Фонтанка" подробно рассказывала о создании самой большой в мире трехмерной панорамы о Великой Отечественной войне, позволяющей посетителю пройти путь солдата от стен родного дома до рейхстага. Открытие запланировано на вторую половину сентября.