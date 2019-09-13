Австрийская Waagner Biro ликвидирует петербургскую «дочку», которая строила «Лахта Центр»

ООО «Ваагнер-Биро Рус» поставляла металлоконструкции на стройку офиса «Газпрома» на миллиарды рублей, но после окончания проекта работа в Петербурге, похоже, потеряла смысл. К тому же к фирме накопилось множество финансовых претензий от поставщиков.

Всеволожское ООО «Ленмонтаж» заявило о намерении подать иск о банкротстве петербургского ООО «Ваагнер-Биро Рус», принадлежащего австрийской Waagner Biro. Об этом «Фонтанке» сообщил юрист Сергей Спицын, действующий в интересах «Ленмонтажа». Общая сумма исковых требований составляет 74,2 млн рублей.

Судя по материалам арбитражного суда, «Ваагнер-Биро Рус» привлекал «Ленмонтаж» на субподрядные работы по изготовлению и установке фасадных конструкций для «Лахта Центра» на 51 млн рублей. Работы были выполнены, однако заказчик отказался их оплачивать.

В январе «Ваагнер-Биро Рус» начала процесс ликвидации. «Зачастую компании прибегают к этому, чтобы таким образом уклониться от исполнения обязательств», – считает Спицын.

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С начала 2019 года к компании предъявили еще девять исков по неисполненным обязательствам на общую сумму 80 млн рублей. Среди истцов – петербургские производители строительных конструкций: ООО «Колпинский металлообрабатывающий завод», ООО «Инженерные Светопрозрачные Конструкции», ООО «Полати».

Автокраны и автовышки «Ваагнер-Биро Рус» арендовала у петербургской ООО «Ваиро». В компании заявили, что в 2017–2018 годах «Ваиро» в полной мере выполнила свои услуги, которые австрийцы оплатили не полностью. С них пытаются взыскать 5 млн рублей.

Генеральный директор «Ваагнер-Биро Рус» Иван Леонов отказался комментировать ситуацию, однако подтвердил, что его компания обустраивала фасад «Лахта Центра». Общая сумма контракта австрийцев со строителями небоскреба неизвестна, но в 2016 году СМИ писали со ссылкой на австрийскую Die Presse, что Waagner Biro станет поставщиком стеклянно-металлических конструкций для небоскреба на 27 млрд рублей. Тогда говорилось, что австрийцы, в частности, создадут 17,5-метровую стеклянную конструкцию для поддержки фасада небоскреба. Позже информация была опровергнута Waagner Biro, хотя сейчас понятно, что далеко не все из сообщений СМИ было ложью.

«Ваагнер-Биро Рус» была учреждена австрийской Waagner-Biro Stahlbau AG в 2015 году. В головном офисе компании в Австрии не нашлось специалиста, готового прокомментировать ликвидацию «дочки». В 2017 году ее выручка составила 617 млн рублей. Поступления от продаж – 1,4 млрд рублей. Платежи поставщикам и подрядчикам – 830 млн рублей. При этом кредиторская задолженность ООО «Ваагнер-Биро Рус» превышала 2,3 млрд рублей, а вся деятельность принесла по итогам 2017 года убыток в 14 млн рублей.