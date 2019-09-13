Трасса «Сортавала» уменьшилась на 2 км. Помогла серия взрывов

Петербуржцы, отдыхающие в Карелии, теперь будут проезжать на 2 километра меньше – с вводом в строй нового участка автодороги А-121 «Сортавала».

Как сообщает 13 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Кола», Росавтодор открыл новый 14-километровый (с 197-го по 215-й километр) участок трассы в соседствующим с Ленинградской областью Лахденпохском районе Карелии. Он является третьим этапом строительства «Сортавалы» по новому направлению в обход населённых пунктов от границы с Ленобластью, которое ведётся с 2012 года. По нему автомобилисты едут и в Рускеалу, и к пункту пропуска «Вяртсиля» на финской границе, к городу Сортавала и дальше, на север Карелии.

Этот участок идёт в обход посёлка Ихала (прежний серпантин вёл через посёлок), на нём две полосы движения по 3,5 метра шириной каждая. За счёт того, что новая дорога более прямая, на ней нет крутых поворотов и подъёмов, её протяженность уменьшилась на 2 километра. Для её прокладки дорожники провели более 530 тысяч кубометров буровзрывных работ, порядка 1,7 миллиона кубометров земляных работ, что соответствует объёму кузовов 106 тысяч грузовых автомобилей.

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Ввод объекта в эксплуатацию последовательно решает основные задачи строительства трассы – спрямить и исправить её продольный профиль, устранить инфраструктурные ограничения грузовых и пассажирских потоков, повысить безопасность дорожного движения. Как и при строительстве двух предыдущих участков, для укрепления «слабых» грунтов был применен метод устройства буронабивных свай: более 5 тысяч свай длиной до 24 метров стали основанием для дорожного полотна.

Для защиты окружающей природы Северного Приладожья от стоков загрязненной воды с дороги построено 15 локальных очистных сооружений. Установлено почти 10 километров сетчатого металлического ограждения, которое препятствует выходу диких животных на трассу. Также на участке дороги возведено более 12 километров барьерного ограждения.

Трасса имеет пересечение с Октябрьской железной дорогой (направление Санкт-Петербург – Сортавала). Для исключения ДТП при проезде через железнодорожные пути построен путепровод, рассчитанный на современные нагрузки. Через реку Иййоки возведен новый мост длиной 126 метров.

Активные работы продолжаются сейчас на трассе «Сортавала» в Ленинградской области. На участке между Плодовым и Приозерском ведётся капитальный ремонт: в конце августа дорожники предупреждали о пробках. Достраивают также участок до границы с Карелией – это будет новая дорога взамен серпантина и грунтовки.

Кроме того, обновлена дорога к Рускеале, в 2020 году планируется сдать участок подъезда к финской границе – к МАПП «Вяртсиля».