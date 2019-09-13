МегаФон установил рекорд скорости в сети 5G в России

Новый рекорд скорости в сети пятого поколения составляет 2,46 Гбит/с. Как сообщили "Фонтанке" в компании «МегаФон» 13 сентября, он был установлен на обычном 5G-смартфоне. В ходе эксперимента осуществлялась передача данных, загрузка файлов, голосовые и видеозвонки.

Как отметил директор по инфраструктуре и техническим инновациям «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе, достижение скорости 2,46 Гбит/с – важный рубеж для развития технологии 5G в России. По его словам, это на сегодня лучший результат в стране, к тому же продемонстрированный на обычных смартфонах.

В компании отмечают, что применение сети 5G расширит возможности как обычных потребителей услуг, так и бизнеса. Например, на закачку трех сезонов "Игры престолов" в сети 5G потребуется около 3 минут. В бизнесе же технология обеспечивает не только высокую скорость передачи данных, но и минимальную задержку в передаче сигнала 1–2 мс, что важно при управлении различными механизмами, в том числе беспилотными транспортными средствами.