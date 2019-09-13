Греф предложить сократить число полицейских, а оставшимся поднять зарплату в 3–4 раза

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Россия может радикально сократить расходы бюджета уже сегодня.

«Можем тем же самым милиционерам и так далее поднять зарплату в три, в четыре раза, соответствующим образом их сократив. Они не нужны в таком количестве», — сказал Греф 13 сентября на Московском финансовом форуме.

В рамках той же дискусии он заявил о том, что Россию ждет сырьевой шок из-за значительного падения цен на нефть. И это ставит большие задачи перед Россией по диверсификации экономики.