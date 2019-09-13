Астероиды размером с Эйфелеву башню приближаются к Земле

Сразу два астероида в субботу и воскресенье пролетят мимо Земли. Об этом в пятницу, 13 сентября, со ссылкой на Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщает «Интерфакс».

«За этими астероидами давно ведется наблюдение: за одним – с 2000 года, а за другим – с 2010 года, и их орбиты очень хорошо известны», – сказал руководитель программы Координационного бюро по планетарной обороне в штаб-квартире NASA в Вашингтоне Линдли Джонсон.

Околоземный астероид 2010 C01, диаметр которого составляет от 120 до 260 метров, пролетит мимо Земли в 06:42 по московскому времени в субботу, 14 сентября.

Второй астероид, 2000 QW7, размером с две Эйфелевы башни (от 390 до 650 метров), пролетит мимо Земли в 02:54 в воскресенье, 15 сентября.

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В NASA уточняют, что оба небесных тела пролетят на удалении около 14 лунных расстояний от Земли, что равняется 5,6 млн километров.

В конце августа мимо Земли пролетел астероид размером с пирамиду Хеопса. В Роскосмосе он был назван неопасным. В декабре 2018 года рядом с Камчаткой взорвался метеорит мощностью в 10 раз больше, чем у атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Однако тогда этого никто не заметил, и лишь спустя несколько месяцев учёные сообщили о произошедшем.

К Земле также приближаются и другие небесные тела. В том числе, первая в истории человечества комета не из Солнечной системы Borisov, которую обнаружил российский астроном Геннадий Борисов. О том, как ему удалось встать в один ряд с самыми известными космическими первооткрывателями и почему межзвёздная комета может изменить наши представления о Вселенной, астроном рассказал в интервью «Фонтанке» .