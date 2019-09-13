«Свадьба — не похороны, можно повторить»: как женились Собчак и Богомолов

Ксения Собчак и Константин Богомолов 13 сентября сочетались браком в Грибоедовском загсе Москвы. Молодые приехали и уехали на свадебном катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Для обоих брак будет вторым.

Вместо колец Собчак и Богомолов обменялись браслетами с надписью, гласящей, что две буквы «К» в сумме дают сердечко.

браслеты любви

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Перед церемонией Ксения показала свое свадебное платье, но только с спины и под целомудренным покровом фаты:

Комментарии были добрыми «Свадьба — не похороны, можно повторить», – написала Ксении ЗОЖ-активист Наташа Давыдова.

Впрочем, вскоре появилась возможность оценить вид спереди:

Подвенечный наряд от израильского модельера Galia Lahav невеста получила по бартеру.

К загсу пара приехала лежа — в катафалке, увитом цветами:

Автомобиль выглядит так, словно еще вчера его использовали по назначению где-то на Сицилии:

Свидетелями (их подписи сейчас необязательны, но многие продолжают по-старинке их звать) стали журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников и акционист Андрей Бартеньев, которого на фото из загса найти нелегко.

После загса запланированы венчание и прием на 300 гостей. О том, где именно состоится это мероприятие, приглашенных должны были оповестить по sms. В списке гостей — режиссер Фёдор Бондарчук с невестой Паулиной Андреевой (свадьба назначена на 17 сентбяря), гендиректор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей, актриса Рената Литвинова и певица Земфира, ресторатор и светская львица Матильда Шнурова, дизайнеры Ульяна Сергеенко и Ульяна Цейтлина.

Молодые приехали лежа, но вышли из транспорта без посторонней помощи:

Тем временем экс-супруг Ксении Собчак Максим Виторган выложил в «Инстаграме» фото сына Платона.