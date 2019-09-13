Власть в "Литейном округе" выбрали, подкинув монетку. Избирком утвердил победу оппозиции в муниципалитете

Избирательная комиссия муниципалитета "Литейный округ" подвела итоги выборов. Большинство мандатов – одиннадцать из двадцати – получили кандидаты от "Яблока".

Судьбу решающего, одиннадцатого мандата определили с помощью жребия. На это депутатское место претендовали сразу двое кандидатов: яблочник и единоросс набрали одинаковое количество голосов.

Результатами выборов в "Литейном округе" остались довольны не все. На заседании избиркома несколько кандидатов – в частности выдвиженцы "Единой России" – выступили с жалобами, но комиссия отказалась их удовлетворить.

В Центральном районе в трех муниципальных образованиях из шести оппозиция по итогам выборов получила большинство мандатов. Пятнадцать оппозиционных депутатов из двадцати избрались во "Владимирском округе" (двенадцать яблочников и три справедливоросса, поддержанных движением "Объединенных демократов"). В "Смольнинском" оппозиция взяла шестнадцать мест: в муниципальный совет прошли семеро яблочников, шестеро активистов движения "Центральный район за комфортную среду обитания" и трое сторонников Алексея Навального. Оппозиционеры-победители опасались, что избиркомы этих муниципалитетов устроят пересчет голосов, который закончится не в их пользу – как уже произошло во многих других районах Петербурга. Жители "Владимирского округа" даже вышли с пикетами к зданию муниципалитета, чтобы потребовать утвердить результаты выборов.