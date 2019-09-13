Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+14°C
/ Завтра: +13
$ 64.47р
71.53р
13:57 13.09.2019
Расширенный поиск

Происшествия
13.09.2019 13:38
Печать

Самый аварийный день недели: грузовик в скорой, третья «встречка» на Киевском и полет байкера через капот

Четверг, 12 сентября, стал самым аварийным днем в Петербурге за текущую неделю: за сутки в городе на Неве зафиксировали более 400 ДТП. В целом же эта неделя оказалась менее аварийной, чем предыдущая: за четыре рабочих дня на дорогах Петербурга и Ленобласти погибли четыре человека, тогда как неделей ранее погибших было семь.

Как сообщает 13 сентября Управление ГИБДД по СПб и ЛО, за прошедший день на петербургских дорогах произошло 445 аварий, из которых 19 были с пострадавшими. Травмы получили 22 человека, в том числе двое детей. Погибших в городе на этой неделе не было вообще.

Серьезная авария произошла накануне на дамбе. Грузовик DAF въехал в машину скорой помощи. В результате пострадали водитель медицинской машины и врач. В Дирекции КЗС сообщали, что грузовик врезался в стоявшую скорую.

Самый аварийный день недели: грузовик в скорой, третья «встречка» на Киевском и полет байкера через капот

Реклама

Днем на Пискаревском проспекте под колесами «ГАЗели» серьезно пострадал велосипедист. Водитель скрылся, но несколько часов спустя был найден. Им оказался пожилой петербуржец. А вечером на Бухарестской улице торопливый водитель «Лады» не справился с управлением и влетел в столб. Пострадал пассажир машины.

В Ленобласти последствия аварий были серьезнее, несмотря на гораздо меньшее количество. Всего за 12 сентября на областных дорогах произошло 76 ДТП, из которых пострадавшие были в шести. Травмы получили 13 человек, двое из которых – дети. Один человек погиб. В Лужском районе еще один водитель «Лады» потерял управление и улетел с дороги в столб. В результате водитель погиб на месте, а пассажира госпитализировали.

Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Поздним вечером все в том же Лужском районе столкнулись два автомобиля: водитель Opel Astra, пытаясь избежать ДТП с резко затормозившим перед ним грузовиком, выехал на «встречку» и столкнулся с SsangYong. В итоге в «Опеле» пострадали водитель и пассажирка, а в «СсанЙонге» – 10-летний ребенок.

Отметим, что авария произошла на злополучном 115-м километре Киевского шоссе, в районе Мшинской. Там же 9 сентября столкнулись три микроавтобуса, в результате чего в одном из них погибли два человека, а в другом двое получили травмы. А два дня спустя в 10 километрах от этого места снова из-за выезда на встречную полосу столкнулись два кроссовера и грузовик. Тогда травмы получили двое взрослых и 14-летний подросток.

А в поселке им. Свердлова во Всеволожском районе в ДТП попал мотоциклист. Авария произошла около 17 часов на дороге Санкт-Петербург – Завод им. Свердлова, у Овцинского кладбища, уточняют очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Мотоциклист на Ducati врезался в Mercedes GL 500.

Самый аварийный день недели: грузовик в скорой, третья «встречка» на Киевском и полет байкера через капот

Произошедшее попало на видео. На записи видно, что байкер выехал на встречную полосу через сплошную линию разметки, чтобы обогнать самосвал. «Мерседес» выехал со второстепенной дороги перед самосвалом как раз на встречную полосу, и мотоциклист врезался ему в левое переднее колесо.

От удара мужчина вылетел из седла мотоцикла и перелетел через капот автомобиля. Это отлично видно на записи с регистратора самосвала. По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, мотоциклист отделался царапиной на плече.

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      12.09.2019 18:00

      Бизнес-бранч на «Царскосельских холмах»

      Специалисты отдела продаж «Терминал-Ресурс» за деловым завтраком провели презентацию новых объектов, возводящихся в Пушкинском районе. В гости к строителям на «Царскосельские холмы» прибыли 50 представителей одного из ведущих агентств недвижимости города.
      фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      12.09.2019 17:46

      «Петербургская Недвижимость» ввела кэшбэк на паркинг за покупку квартиры

      Только до конца сентября клиенты, приобретающие квартиры в домах Setl Group, получают кэшбэк 100 тысяч рублей на покупку машино-места*. Это хорошая возможность решить вопрос с парковкой.
      Фото предоставлено ГК «Полис Групп»
      12.09.2019 17:17

      Комиссия конкурса «Лидер строительного качества» оценила ЖК «Полис на Неве»

      Строительную площадку ЖК «Полис на Неве», который компания «Полис Групп» возводит на Октябрьской набережной, посетила комиссия конкурса «Лидер строительного качества-2019».
      АО «Альфа-Банк»
      12.09.2019 16:31

      А-Клуб: искушение искусством

      А-Клуб выступил генеральным партнером премьеры новаторского шоу «Сны Спящей красавицы» (12+), продолжив многолетнюю традицию меценатства в сфере современного театрального искусства Альфа-Банка.
      ГК «КВС»
      12.09.2019 16:18

      Спецусловия по ипотеке от банка-партнера для клиентов ГК «КВС»: ставка от 8,89% годовых

      «Альфа Банк» предлагает специальные условия оформления ипотеки для клиентов ГК «КВС» со сниженными ставками.
      фото предоставлено компанией "Магистраль двух столиц"
      12.09.2019 15:55

      Седьмой участок М-11 обслужит 60 единиц техники

      ООО «Оператор скоростных автомагистралей Северо-Запад» будет оказывать комплекс услуг по эксплуатации 7-го этапа автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург»
      ПАО Сбербанк
      12.09.2019 13:58

      Дочерняя компания Сбербанка развивает электронный документооборот в сфере здравоохранения

      ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» поддержал проект по цифровизации медицинского обслуживания. Единая карта петербуржца теперь доступна медицинским работникам Санкт-Петербурга в их служебной деятельности.
      12.09.2019 13:14

      «Алмаз – Антей» досрочно передал Минобороны России полк С-400 «Триумф»

      «Алмаз – Антей», в рамках обязательств по государственному оборонному заказу, досрочно передал Минобороны России первый в 2019 году комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».
      фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»
      12.09.2019 12:12

      Корпус 9 финского городка «Юттери» сдан и готов к заселению

      ГК «Ленстройтрест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию дома 9 квартала «Юттери», расположенного в Колпинском районе Санкт-Петербурга. В ближайшее время начнется передача ключей дольщикам.
      ГК «Эталон»
      12.09.2019 11:50

      ЖК «Морская звезда» аккредитован еще одним банком

      МТС банк аккредитовал ЖК «Морская звезда», завершением строительства которого занималось АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
      ПАО МКБ
      12.09.2019 11:40

      МКБ повысил эффективность обработки заявок на выдачу банковских гарантий в три раза

      В апреле 2019 года Московский кредитный банк (МКБ) запустил роботизированный процесс одобрения клиентских заявок на выдачу банковских гарантий в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.
      12.09.2019 11:00

      На Пушкинской появился банк с казахстанскими корнями

      Петербургский филиал Москоммерцбанка, дочки Народного банка Казахстана, переселился в дом 12 по Пушкинской улице. Официальное открытие офиса состоялось 6 сентября. Новый адрес будет удобнее для работы с малым и средним бизнесом — ключевого направления деятельности Москоммерцбанка.