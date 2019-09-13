Самый аварийный день недели: грузовик в скорой, третья «встречка» на Киевском и полет байкера через капот

Четверг, 12 сентября, стал самым аварийным днем в Петербурге за текущую неделю: за сутки в городе на Неве зафиксировали более 400 ДТП. В целом же эта неделя оказалась менее аварийной, чем предыдущая: за четыре рабочих дня на дорогах Петербурга и Ленобласти погибли четыре человека, тогда как неделей ранее погибших было семь.

Как сообщает 13 сентября Управление ГИБДД по СПб и ЛО, за прошедший день на петербургских дорогах произошло 445 аварий, из которых 19 были с пострадавшими. Травмы получили 22 человека, в том числе двое детей. Погибших в городе на этой неделе не было вообще.

Серьезная авария произошла накануне на дамбе. Грузовик DAF въехал в машину скорой помощи. В результате пострадали водитель медицинской машины и врач. В Дирекции КЗС сообщали, что грузовик врезался в стоявшую скорую.

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Днем на Пискаревском проспекте под колесами «ГАЗели» серьезно пострадал велосипедист. Водитель скрылся, но несколько часов спустя был найден. Им оказался пожилой петербуржец. А вечером на Бухарестской улице торопливый водитель «Лады» не справился с управлением и влетел в столб. Пострадал пассажир машины.

В Ленобласти последствия аварий были серьезнее, несмотря на гораздо меньшее количество. Всего за 12 сентября на областных дорогах произошло 76 ДТП, из которых пострадавшие были в шести. Травмы получили 13 человек, двое из которых – дети. Один человек погиб. В Лужском районе еще один водитель «Лады» потерял управление и улетел с дороги в столб. В результате водитель погиб на месте, а пассажира госпитализировали.

Поздним вечером все в том же Лужском районе столкнулись два автомобиля: водитель Opel Astra, пытаясь избежать ДТП с резко затормозившим перед ним грузовиком, выехал на «встречку» и столкнулся с SsangYong. В итоге в «Опеле» пострадали водитель и пассажирка, а в «СсанЙонге» – 10-летний ребенок.

Отметим, что авария произошла на злополучном 115-м километре Киевского шоссе, в районе Мшинской. Там же 9 сентября столкнулись три микроавтобуса, в результате чего в одном из них погибли два человека, а в другом двое получили травмы. А два дня спустя в 10 километрах от этого места снова из-за выезда на встречную полосу столкнулись два кроссовера и грузовик. Тогда травмы получили двое взрослых и 14-летний подросток.

А в поселке им. Свердлова во Всеволожском районе в ДТП попал мотоциклист. Авария произошла около 17 часов на дороге Санкт-Петербург – Завод им. Свердлова, у Овцинского кладбища, уточняют очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Мотоциклист на Ducati врезался в Mercedes GL 500.

Произошедшее попало на видео. На записи видно, что байкер выехал на встречную полосу через сплошную линию разметки, чтобы обогнать самосвал. «Мерседес» выехал со второстепенной дороги перед самосвалом как раз на встречную полосу, и мотоциклист врезался ему в левое переднее колесо.

От удара мужчина вылетел из седла мотоцикла и перелетел через капот автомобиля. Это отлично видно на записи с регистратора самосвала. По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, мотоциклист отделался царапиной на плече.