Пюре а-ля ветонит. Еду в столовой одной из школ Белгородской области готовили перфоратором

В одной из школ Белгородской области начата проверка после публикации в соцсетях фотографии строительного перфоратора, который предположительно использовали при приготовлении еды для учеников.

На снимки из группы "ВКонтакте" «Подслушано в Белгороде» обратил внимание портал Go31.ru. Фотографии накануне сделала одна из школьниц МОУ «Стрелецкая СОШ» в селе Стрелецкое, которая пришла на дежурство чуть раньше обычного. Снимки быстро распространились по сети: на них виден перфоратор с насадкой, как у миксера, лежащий в пустом ящике из-под овощей, а также женщины в фартуках, которые засовывают это устройство в кастрюлю.

В управлении образования Белгородского района СМИ сообщили, что уже ознакомились с материалами и начали внутреннюю проверку. «Фотографии действительно сделаны в стрелецкой школе. Мы видим на снимках наше учебное заведение и нашего повара», – прокомментировала журналистам заместитель начальника управления Наталья Бозина, но отметила, что ситуация странная, потому как ремонт на кухне делали в 2018 году и оборудования там должно хватать «на 100%».

По словам Бозиной, пюре в тот день ученикам не давали.