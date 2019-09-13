Цена на нефть упадет ниже 40 долларов: Греф предупредил о сырьевом шоке для России

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что России в будущем угрожает сырьевой шок — резкое падение цен на нефть из-за снижения её потребления и роста предложения. И это ставит большие задачи перед Россией по диверсификации экономики.

«Кто ко вчерашнему кризису готовится, упустит завтрашний. У нас огромные вызовы: сырьевой шок, на мой взгляд, у нас впереди. Сырьевой шок под названием «снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире, – заявил Греф на Московском финансовом форуме 13 сентября. – Это приведёт к очень низким ценам на нефть. Значительно, может быть, ниже, чем цена отсечения. Благодаря министерству финансов мы удержались на уровне 40+. Но цена может опуститься значительно ниже».

Ранее в августе глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о переоценке регулятором темпов снижения цен на нефть в ближайшие годы. Прогноз стал более пессимистичным — 50 долларов за баррель уже к 2021 году .