"Медитация, йога и дельфинотерапия". Поклонская рассказала, как Зеленскому бороться с желанием вернуть Крым

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявившему о новых идеях по "возвращению" Крыма, стоит успокоиться и начать тренировать выдержку, заявила депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская.

"Один из форматов, о которых намекнул Зеленский, – это обдумывание модели возвращения Крыма с президентом Соединенных Штатов. Судьба Крыма решена была крымчанами, до Зеленского и Трампа. Совершенно точно не им решать нашу судьбу. Пусть занимаются своими странами и тренируют выдержку, не лезут в дела других. Есть масса способов успокоиться: йога, медитация, наконец – дельфинотерапия. В Крыму хорошие места, могу подсказать", – сказала РИА Новости Поклонская.

По ее словам, перспектив у каких-либо форматов по возвращению Крыма в состав Украины нет.

Зеленский 13 сентября на международном форуме в Киеве рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма. По его словам, речь идет о нескольких форматах, о которых говорить еще рано. Зеленский пообещал бороться, чтобы вернуть Крым, не только словами.