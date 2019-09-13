Водоканал готов к потопу, петербуржцы – к осенней романтике. Наслаждаются не все

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Мощный ливень прошел в Петербурге днем 13 сентября. Водоканал готовился к нему как к нерасчетному и пригнал на Парашютную насосы.

Как сообщает ГУП, синоптики предупредили коммунальщиков, что местами может накапать до 18 мм осадков, что, исходя из летнего опыта, может обернуться потопами. И если горожане стремятся с улиц спрятаться, то команда Водоканала, напротив, выехала в город большей частью своих мощностей – дежурят 60 бригад.

ГУП также добавляет, что на Парашютную улицу, что в Приморском районе, привезли две насосные станции, коммунальщики готовы в любой момент трассу перекрыть. Такое к ней внимание связано с заплывами горожан, которые во время летних ливней оказывались в районе в воде по пояс и выше.

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Первые осенние дожди пока к подобному не привели. Горожане делятся в соцсетях фотографиями и видео, эмоции у них полярны. Кто-то подмечает, что подобное за окном способствует мечтательности, другие менее романтичны и констатируют: «Погода сегодня жесть».

Синоптики ранее предупреждали, что 13 сентября на город обрушится осень. В ближайшие дни перемены погоды к лучшему ждать не стоит.

Меньше всего вновь везет автомобилистам. Если потопа пока не предвидится, то ветер свои коррективы в форму кузова уже внес – падающие деревья повредили несколько машин.